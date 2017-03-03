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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30158

В Авдеевку отправилась очередная партия гуманитарной помощи с Сумщины

На этот раз на восток Украины отправлено грузовой автомобиль, содержащий более 15 тонн строительных материалов.

Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, в составе гуманитарного груза - доски, шифер, рубероид, цемент, пленка, кабель, гвозди и т.д., собранные для восстановления инфраструктуры города Авдеевка после артобстрелов.

К сбору материалов присоединились предприятия и неравнодушные жители районов и городов Сумской области.

Напомним, что это уже не первая гуманитарная помощь, ведь после обстрелов российскими боевиками зимой по поручению главы облгосадминистрации в пострадавший город уже несколько раз отправлялись грузовые автомобили с продуктами питания, теплой одеждой и строительными материалами и топливом.

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