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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23346

Мусорный коллапс в Ромнах: пришлось подключать спасателей

Машины роменского перевозчика ТБО КП «Чисте місто» вышли из строя.

Об этом на своей странице в фефбсуке сообщил мэр Ромен Сергей Салатун.

«Уважаемые роменчане, просим прощения за временные неудобства.

Машины КП «Чисте місто» вышли из строя. Работаем в усиленном режиме. Сейчас привлекается дополнительная техника для вывоза мусора. Спасибо командиру межрегионального центра ГСЧС Украины Беляеву С.В. за оказанную помощь», - написал Сергей Салатун.

Общество Мусорный коллапс Ромны

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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