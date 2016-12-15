Мусорный коллапс в Ромнах: пришлось подключать спасателей

Об этом на своей странице в фефбсуке сообщил мэр Ромен Сергей Салатун.
«Уважаемые роменчане, просим прощения за временные неудобства.
Машины КП «Чисте місто» вышли из строя. Работаем в усиленном режиме. Сейчас привлекается дополнительная техника для вывоза мусора. Спасибо командиру межрегионального центра ГСЧС Украины Беляеву С.В. за оказанную помощь», - написал Сергей Салатун.
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