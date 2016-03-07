Сумские «Вороны» вышли в плей-офф первой лиги

На винницком паркете сумские «Вороны» победили столичный клуб «Хаски» 6:5, «Шквал» из Молочанска 6:3, ФК «Запорожье» 6:1 и мелитопольскую «Скалу-2» 8:1.
Заняв в восточной конференции первое место, сумчане вышли в плей-офф турнира. Восьмерка лучших команд во Львове 28-30 апреля разыграет медали чемпионата. «Вороны» в четвертьфинале встретятся со львовским «Лембергом-2».
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