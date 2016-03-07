Сумские «Вороны» вышли в плей-офф первой лиги На выходных в Виннице прошел матчи третий, финальный тур чемпионата Украины по флорболу среди команд первой лиги.

На винницком паркете сумские «Вороны» победили столичный клуб «Хаски» 6:5, «Шквал» из Молочанска 6:3, ФК «Запорожье» 6:1 и мелитопольскую «Скалу-2» 8:1. Заняв в восточной конференции первое место, сумчане вышли в плей-офф турнира. Восьмерка лучших команд во Львове 28-30 апреля разыграет медали чемпионата. «Вороны» в четвертьфинале встретятся со львовским «Лембергом-2».