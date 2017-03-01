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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38403

Прокуратура инициирует проведение проверки деятельности сумского облздрава

Прокуратура Сумской области инициирует проведение проверки деятельности Управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения противоправных действий в отношении пациентов областной специализированной психиатрической больницы № 2. По результатам полученных доказательств бывшему главному врачу указанного медицинского учреждения уже сообщено о подозрении в истязании холодом и оставлении в опасности пациентов. Кроме того, вручено извещение о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей заведующему отделением психиатрической больницы. Также сообщается о подозрении врачу-патологоанатому, которая составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы.

В настоящее время уже проведено большое количество необходимых следственных и процессуальных мероприятий, однако в целях полного и беспристрастного расследования прокуратура Сумской области направила письмо в Министерство здравоохранения Украины с предложением провести служебную проверку деятельности Управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации, в частности по соблюдению требований законодательства при выделении и использовании средств на нужды медицинских учреждений (в том числе областной специализированной психиатрической больницы № 2). Результаты служебной проверки будут приобщены к материалам досудебного расследования в указанном уголовном производстве, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырская психбольница Областное управление здравоохранения Прокуратура

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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