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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54213

В Сумах ищут мошенниц, которые «сняли порчу» на 50 тысяч

В Сумах две злоумышленницы под предлогом «снятия порчи» выманили все деньги и золотые изделия у 74-летней пенсионерки. «Целительный ритуал» женщине обошелся в 51 тысячу гривен, а также потерю трех золотых цепочек с крестиком, сережек и кольца с бриллиантом.

С заявлением о мошенничестве в Сумской отдел полиции обратилась 74-летняя жительница Тростянца. Женщина рассказала, что в областном центре находится на лечении. А выйдя на улицу, чтобы прогуляться по магазинам, к ней подошли две незнакомые женщины, которые сразу рассказали пенсионерке о ее проблемах со здоровьем, о наличии на ней порчи, которую нужно срочно снять, чтобы не вызвать беды.

Потом все разворачивалось по сценарию злоумышленниц. Сначала незнакомки говорили, что помогут женщине избавиться от проклятия, если у нее есть деньги и золотые изделия. Рассказывали ужасные истории о болезнях, связанные с порчей. И настолько заморочили голову пенсионерке, что та согласилась на такси доехать домой, в Тростянец, забрать все сбережения, ценности и обратно вернуться в Сумы. Пострадавшая признает, что была будто под гипнозом, выполняла все прихоти новых знакомых, которые, получив в руки 51 тысячу гривен, золотые цепочки, крестик, серьги и кольцо с бриллиантом, быстро провели обряд: походили вокруг нее, пошептали что-то, а потом отдали мешочек с ее вещами и быстро ушли. Но когда она его развернула, вместо денег и золота обнаружила самые обычные камешки и бумагу, с которыми и пошла к правоохранителям.

По факту мошенничества сотрудники полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы установить местонахождение злоумышленниц. Правоохранители же обращаются ко всем жителям области, не общаться с подобными прохвостками, не исполнять прихотей новых знакомых, которые якобы обладают сверхъестественными способностями, а тем более не проводить никаких обрядов, после которых обычно люди теряют все свои ценности и сбережения. Не позволяйте собой манипулировать и помните, что от вас злоумышленницам нужны только деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

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