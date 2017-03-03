На Сумщине за сутки нашли три боеприпаса времен войны 14 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили артиллерийский снаряд. Кроме того, граждане нашли еще два артснаряда и минометную мину.

Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Краснопольского, Сумского района и г. Конотоп.

В частности, роменские пиротехники в 11:50 обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва артиллерийский снаряд калибра 120 мм. Его накануне в лесу в 300 м от жилых домов с. Радьковка Сумского района нашла местная жительница.

Также в 8:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружения подозрительных металлических предметов в с. Чернеччина Краснопольского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находки - это артиллерийский снаряд калибра 100 мм и минометная мина калибра 50 мм. На них наткнулись во время хозяйственных работ на территории бывшего совхоза местные жители на расстоянии 150 м от жилых домов.

А уже в 13:21 сообщения об обнаружении боеприпасов поступило из г. Конотоп. Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что находка - это 120-миллиметровый артснаряд. Местные жители в ходе хозяйственных работ выносили мусор и на свалке наткнулись на взрывоопасный предмет в 300 м от жилых домов.

В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставлены заявки в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».