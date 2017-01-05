На Сумщине братья с Черниговщины занимались разбоем По подозрению в совершении разбойного нападения задержаны два брата.

Конотопская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения двумя молодыми людьми разбойного нападения, соединенного с проникновением в жилище.

Досудебным расследованием установлено, что 11 марта 2017 года около 7.30 двое парней под предлогом покупки ноутбука пришли в дом Александра. Осмотрев гаджет, один из нападавших схватил потерпевшего руками за шею и стал сжимать ее. В свою очередь другой достал из рюкзака металлическую биту, заранее заготовленную для совершения преступления, которой стал наносить удары по голове и верхних конечностях пострадавшего. После того, как молодые люди поняли, что Александр не будет сопротивляться, забрали ноутбук и убежали из квартиры.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции уже через несколько часов установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались два родных брата, проживающих в Черниговской области, одному из которых 19 лет, а другому 21 год.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, в настоящее время злоумышленникам вручено уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой, связанный с проникновением в жилище) УК Украины, по ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция инкриминируемой подозреваемым статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.