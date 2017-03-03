Сумчанам снова придется сидеть без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 15 марта, в 10:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. Без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.