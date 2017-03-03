В Сумах отметили День добровольца 14 марта в Сумах по случаю Дня украинского добровольца вечером прошел Марш добровольцев.

Как передает УНИАН, в акции приняли участие до 100 представителей «Восточного корпуса», «Правого сектора», других патриотических организаций и горожан. Марш начался от памятного знака Борцам за волю Украины на ул. 20 лет Победы.

Его участники, выкрикивали патриотические лозунги и держали плакаты, зашли на Аллею Славы на Центральном кладбище Сумы, где почтили память погибших участников боевых действий на востоке Украины.

Марш завершился на площади Независимости, где участники шествия зажгли файеры и спели гимн Украины.

Таким образом сумчане почтили мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а особенно - участников добровольческих формирований.

Напомним, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об установлении в Украине Дня украинского добровольца. Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.