Сумчанин сгорел на пожаре В Сумах на месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

15 марта в 7:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на ул. Тихорецкой в г. Сумы. Звонили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й и отделение 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит одно из помещений дома на двух хозяев. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Была проведена разведка, в результате которой обнаружили на полу жилой комнаты тело человека без признаков жизни. Тушение осложняло захламленность дома горючими материалами. Существовала угроза распространения пламени на смежную квартиру.

В 8:05 возгорание было локализовано, в 8:39 - ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался знакомый хозяина 1966 г.р. Причина пожара выясняется.