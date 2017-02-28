Сумчанин сгорел на пожаре

15 марта в 7:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на ул. Тихорецкой в г. Сумы. Звонили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й и отделение 1-й государственных пожарно-спасательных частей.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит одно из помещений дома на двух хозяев. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Была проведена разведка, в результате которой обнаружили на полу жилой комнаты тело человека без признаков жизни. Тушение осложняло захламленность дома горючими материалами. Существовала угроза распространения пламени на смежную квартиру.
В 8:05 возгорание было локализовано, в 8:39 - ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался знакомый хозяина 1966 г.р. Причина пожара выясняется.
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