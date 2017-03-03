Правоохранители Лебединщини пополнили статистику изъятого оружия и боеприпасов

За прошедшие сутки лебединские полицейские провели сразу два санкционированные обыски по двум адресам проживания 45-летнего жителя района, в результате которых у него было обнаружено и изъято 29 единиц оружия и боеприпасов.

«По первому адресу полицейские нашли двуствольное ружье «ТОЗ-63» 16-го калибра без соответствующего разрешения на его хранение и восемь патронов к нему, - рассказывает Николай Герасименко, начальник Лебединского отделения полиции. - В тот же день, по второму адресу обнаружили и изъяли самодельное устройство для стрельбы, похожее на пистолет, и 19 патронов к нарезному оружию. Мужчина объяснил, что все эти предметы он нашел еще весной, когда занимался сбором металлолома».

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а по выявленным факту возбуждено уголовное производство, в рамках которого следователи установят пути происхождения и цели хранения всех этих предметов.

Законом определено уголовное наказание за незаконное хранение оружия и боеприпасов в виде лишения свободы на срок до семи лет. Поэтому, полицейские вновь обращаются к гражданам с призывом не медлить со сдачей незаконно хранимой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.