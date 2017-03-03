На границе задержали двух украинцев и узбека Сегодня ночью в Глуховском районе Сумской оперативные сотрудники Госпогранслужбы задержали нарушителей государственной границы Украины.

Пограничный наряд, который нес службу неподалеку от госграницы, на направлении между российским населенным пунктом Некислица и украинским Сопычь, обнаружил четырех человек, которые незаконно пересекли границу с территории России. Во время задержания правонарушителей один человек, заметив пограничников, сбежал обратно, остальные - задержаны. Ими оказались двое граждан Украины и гражданин Узбекистана, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Сейчас граждане доставлены в пограничное подразделение для проведения соответствующих фильтрационных мероприятий.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на двух украинцев, которые являются местными жителями, составлены соответствующие административные материалы. Кроме этого, в Глуховский отдел полиции направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Гражданин Узбекистана, который не имел документов, задержан до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины будет привлечен к административной ответственности.