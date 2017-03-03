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Новые горизонты: Сумское НПО одобрили в Египте

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» с успехом выполнило все требования по прохождению предварительной квалификации в The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), являющейся крупнейшим оператором газовой отрасли Египта. На днях предприятие официально получило статус одобренного поставщика в данной компании.

EGAS входит в структуру Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта. Компания занимается широким спектром работ по разведке, бурению, добыче природного газа, его подготовке, транспортировке и распределению на внутреннем рынке, а также получению и продаже сжиженного газа. 

«Безусловно, такой заказчик крайне интересен нам как производителю. Приятно, что в EGAS сумских машиностроителей оценили по достоинству. Тщательно изучив компетенции объединения, нам предоставили возможность участвовать в тендерах на поставку различных видов оборудования», – сообщил начальник отдела маркетинга Игорь Булыгин.

Побороться за заказы на новом рынке СНПО планирует уже в ближайшее время. В частности, компания EGAS наметила крупные проекты газовой инфраструктуры, в числе которых строительство трубопровода протяженностью 175 км, а также расширение ряда компрессорных станций Египта.

«Востребованное EGAS оборудование – исключительно наш профиль. Это и газоперекачивающие агрегаты, и компрессорная техника, и трубопроводная арматура. Мы будем заявляться на все лоты и надеемся на успешный исход хотя бы части тендеров. На первом этапе важно показать себя, продемонстрировать свои умения непосредственно на проекте нового заказчика. Опыт свидетельствует, что только после того, как партнер увидит производителя в деле, он  окончательно принимает решение, развивать ему дальнейшее сотрудничество с новичком или нет», – добавил ведущий менеджер управления по внешнеэкономической деятельности Богдан Сумченко.

Начиная с 2013 года, Сумское НПО ведет целенаправленную работу по расширению географии поставок собственной продукции. Кропотливая деятельность, связанная с поэтапной сертификацией оборудования на соответствие мировым стандартам ASME и API, прохождением предварительной квалификации в ведущих компаниях мира, представляющих значительный бизнес-интерес для предприятия, приносит свои плоды. Собственно, СНПО уже имеет статус одобренного поставщика у заказчиков, генеральных подрядчиков и инжиниринговых компаний из Ирана, США, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Италии, Турции, Венесуэлы, Польши, Египта, ОАЭ, Великобритании, Ирака и др.

Вместе с тем, специалисты Сумского НПО отмечают, что наладить активное сотрудничество с новыми партнерами довольно сложно, поскольку пока что они считают Украину государством с повышенными рисками и не спешат размещать здесь большие заказы.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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