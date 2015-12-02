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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке прошел чемпионат области по пауэрлифтингу

12 марта в Ахтырке прошел открытый чемпионат Сумской области по классическому пауэрлифтингу.

Посоревноваться приехали 75 сильнейших спортсменов не только из Сумской, но и из Полтавской областей. На ахтырском помосте пауэрлифтеры показали очень высокие спортивные результаты. Также был обновлен много рекордов Сумской области, а именно:

- среди юношей отметим спортсмена из Сум, КМС - Авраменко Андрея. В весовой категории до 83 кг он одержал победу с результатом 500,5 кг;

- среди юниоров отметим следующих спортсменов из Сум: Гашенко Сергей в весе 66 кг победил с суммой 475 кг; КМС Мельник Сергей до 83 кг одержал победу, набрав в сумме 562,5 кг; МСУ Назарчук Алексей до 105 кг показал блестящий результат, который почти на 50 кг больше норматива мастера спорта Украины - 738,5 кг.

Среди мужчин, в каждой весовой категории, происходила очень ожесточенная борьба: в весе до 93 кг три спортсмена показали результаты выше норматива мастера спорта Украины. Спортсмен Победил спортсмен из г. Котельва с результатом 685 кг, вторым стал путивлянин, МСУ Кардашов Роман с результатом 667,5 кг. Третью ступень пьедестала занял сумчанин Суковатый Виталий - 665 кг.

В весе до 105 кг победитель определился по собственному весу, а именно: сумчанин Крикунов Павел и ахтырчанин Федорчак Тарас подняли одинаковую сумму 697,5 кг, но сумчанин оказался на 1 кг легче и соответственно одержал победу.

Спорт Пауэрлифтинг

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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