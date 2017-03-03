На Сумщине неправильно лечат осужденных Во время проверки состояния соблюдения требований законодательства по медицинскому обслуживанию осужденных выявлен ряд существенных нарушений и просчетов.

Проведенные в феврале-марте текущего года органами прокуратуры Сумской области, с привлечением специалистов территориальных учреждений здравоохранения, проверки состояния соблюдения требований законодательства по вопросам медицинского обслуживания осужденных в учреждениях исполнения наказаний области засвидетельствовали наличие существенных нарушений и просчетов.

В частности, на неудовлетворительном уровне находится организация работы всех без исключения медицинских частей исправительных колоний области, состояние медицинского обследования как вновь прибывших осужденных так и тех, которые длительное время отбывают наказание. Медицинские осмотры осужденных, в том числе профилактические, сведены к формализму. В них не участвуют врачи необходимых специальностей.

Имеются факты необеспечения выполнения медицинских рекомендаций, предоставленных в том числе специалистами учреждений здравоохранения, а также предоставления заключенным квалифицированной медицинской помощи в медицинских частях исправительных колоний. Вызывает замечания состояние ведения медицинской документации, а также санитарное состояние отдельных помещений медицинских частей и жилых секций общежитий, где проживают осужденные к лишению и ограничению свободы.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула, такое положение вещей не способствует соблюдению конституционных прав заключенных на охрану здоровья. По результатам проверок внесено 5 документов прокурорского реагирования, в том числе в Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области.