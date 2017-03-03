Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34209

На Сумщине неправильно лечат осужденных

Во время проверки состояния соблюдения требований законодательства по медицинскому обслуживанию осужденных выявлен ряд существенных нарушений и просчетов.

Проведенные в феврале-марте текущего года органами прокуратуры Сумской области, с привлечением специалистов территориальных учреждений здравоохранения, проверки состояния соблюдения требований законодательства по вопросам медицинского обслуживания осужденных в учреждениях исполнения наказаний области засвидетельствовали наличие существенных нарушений и просчетов.

В частности, на неудовлетворительном уровне находится организация работы всех без исключения медицинских частей исправительных колоний области, состояние медицинского обследования как вновь прибывших осужденных так и тех, которые длительное время отбывают наказание. Медицинские осмотры осужденных, в том числе профилактические, сведены к формализму. В них не участвуют врачи необходимых специальностей.

Имеются факты необеспечения выполнения медицинских рекомендаций, предоставленных в том числе специалистами учреждений здравоохранения, а также предоставления заключенным квалифицированной медицинской помощи в медицинских частях исправительных колоний. Вызывает замечания состояние ведения медицинской документации, а также санитарное состояние отдельных помещений медицинских частей и жилых секций общежитий, где проживают осужденные к лишению и ограничению свободы.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Вакула, такое положение вещей не способствует соблюдению конституционных прав заключенных на охрану здоровья. По результатам проверок внесено 5 документов прокурорского реагирования, в том числе в Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.