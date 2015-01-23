Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0089

Сумчанин собрал массу призов в конном спорте

В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом воздухе.

Результаты команды Конноспортивного клуба «Сумы» за три дня состязаний, на которых Евгений Индюшкин на разных лошадях привычно собрал богатый урожай наград: на Канарисе  — среди лошадей 5 лет — 3 место, на Let’s Go  — среди лошадей 6 лет — 2 место, на Ваканте  — среди лошадей 6 лет — 2 место.

В маршруте до 115 см среди лошадей 5 лет – Евгений и Канарисе  — 1 место, в маршруте до 125 см среди лошадей 6 лет – он же и Вакант  — 1 место, и, наконец, – гран-при (до 135 см) лошади 7 лет и старше — Индюшкин и Комета  — 1 место.

Спорт Конный спорт

По тематике

Сумские конники отличились в Харькове
02.08.2016 16:03

Сумские конники отличились в Харькове

30-31 июля в Харькове состоялся 3-ый этап Кубка «Бавария моторс» по конному спорту....

22.07.2016 13:32

В Сумах пройдут соревнования между «Маленькими кавальеро»

23-24 июля на базе конно-спортивной школы на Веретеновке состоится конно-спортивные соревнования среди юниоров «Маленькие кавальеро»....

В Сумах прошел открытый чемпионат города по конному спорту
19.06.2015 17:10

В Сумах прошел открытый чемпионат города по конному спорту

13-14 июня состоялся открытый чемпионат города по конному спорту....

11.06.2015 07:00

В Сумах пройдет чемпионат города по конному спорту

13-14 июня состоится открытый чемпионат города по конному спорту....

В Сумах строят крытый манеж для конного спорта
23.01.2015 14:16

В Сумах строят крытый манеж для конного спорта

В Сумах начались работы по достройке крытого манежа на Веретеновке....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.