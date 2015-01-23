Сумчанин собрал массу призов в конном спорте

Результаты команды Конноспортивного клуба «Сумы» за три дня состязаний, на которых Евгений Индюшкин на разных лошадях привычно собрал богатый урожай наград: на Канарисе — среди лошадей 5 лет — 3 место, на Let’s Go — среди лошадей 6 лет — 2 место, на Ваканте — среди лошадей 6 лет — 2 место.
В маршруте до 115 см среди лошадей 5 лет – Евгений и Канарисе — 1 место, в маршруте до 125 см среди лошадей 6 лет – он же и Вакант — 1 место, и, наконец, – гран-при (до 135 см) лошади 7 лет и старше — Индюшкин и Комета — 1 место.
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