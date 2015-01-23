Сумчанин собрал массу призов в конном спорте В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом воздухе.

Результаты команды Конноспортивного клуба «Сумы» за три дня состязаний, на которых Евгений Индюшкин на разных лошадях привычно собрал богатый урожай наград: на Канарисе — среди лошадей 5 лет — 3 место, на Let’s Go — среди лошадей 6 лет — 2 место, на Ваканте — среди лошадей 6 лет — 2 место.

В маршруте до 115 см среди лошадей 5 лет – Евгений и Канарисе — 1 место, в маршруте до 125 см среди лошадей 6 лет – он же и Вакант — 1 место, и, наконец, – гран-при (до 135 см) лошади 7 лет и старше — Индюшкин и Комета — 1 место.