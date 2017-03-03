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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59114

В Сумах обокрали Ай-боксы

Патрульные задержали граждан, вероятно, причастных к кражам денег.

На горячую линию «102» поступил вызов от гражданина, который сообщил, что ему поступают сообщения о снятии средств с терминалов I-Box, владельцем которых он является.

На момент сообщения неизвестные уже проникли к терминалам на улице Металлургов и Кленовой. Инспекторы встретили заявителя, который рассказал, что недавно потерял связку ключей от своих I-Box. Осмотрев терминалы, стражи порядка обнаружили, что они имеют механические повреждения.

Опросив гражданина патрульные выяснили местоположение принадлежащих ему I-Box, адрес которых передали всем экипажам патрульной полиции.

В это время на проспекте Михаила Лушпы, к полицейским обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что видели подозрительных лиц с неизвестным металлическим предметом в руках у I-Box. По их словам, неизвестные длительное время стояли у терминала и постоянно отходили от него, увидев прохожих. Впоследствии, когда рядом остановилась компания людей, мужчины сели в автомобиль Chevrolet Aveo и поехали в неизвестном направлении.

Патрулируя дворовую территорию указанного проспекта, патрульные остановили похожий по описанию автомобиль. В нем находились 2 человека: водитель и пассажир. Граждане нервничали, общаясь со стражами порядка.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у водителя связку ключей, каждый из которых был подписан и немалое количество денег, происхождение которых он не мог объяснить.

В багажном отделении автомобиля патрульные обнаружили лом. Также в машине нашли еще несколько подписанных ключей. Объяснить граждане ничего не могли, к тому же путались в собственных показаниях.

На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, которая в присутствии свидетелей изъяла данные предметы. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.

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