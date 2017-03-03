В Сумах клиент украл у фотографа кроссовки «Преследую вора, помогите!» - сообщение такого содержания получили патрульные 12 марта, около 13 часов.

Мужчина, выходя из фотостудии на улице Гагарина, решил прихватить с собой пару кроссовок, которые стояли на входе. Потерпевший, обнаружив исчезновение обуви, пересмотрел видео с камер наблюдения, на которых и увидел недавнего клиента, который совершил кражу. По имеющимся приметам мужчина решил самостоятельно найти злоумышленника.

В парке им. Кожедуба гражданин обнаружил преступника, который был уже в украденной обуви. Вор, заметив хозяина, бросился наутек. Преследование продолжалось до улицы Прокофьева. Догоняя беглеца, мужчина успел позвонить в полицию.

Патрульные оперативно отреагировали на вызов и, прибыв на указанную улицу, задержали 49-летнего мужчину. Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) УК.