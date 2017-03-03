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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1292

Псевдобанкиры обманули жителей Сумщины на 12 тысяч

За минувшие сутки сразу двое жителей Конотопщины стали жертвами мошенников.

Первым в мошенническую ловушку попал 48-летний житель Конотопа. Мужчина рассказал: около обеда на сотовый телефон поступило смс-сообщение о том, что его зарплатная карта временно заблокирована, и для ее разблокировки необходимо позвонить на соответствующий номер телефона. Пострадавший не стал медлить и, совершив телефонный звонок, сообщил так называемому «представителю службы безопасности банка» необходимые реквизиты банковской карты, а также цифровой код, который поступил во время разговора новым сообщением. В результате такой нехитрой махинации со счета конотопчанина было снято почти 5 тысяч гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

А вот 40-летняя жительница Конотопского района из-за собственной неосмотрительности потеряла не только все свои сбережения, но и дала доступ неизвестным мошенникам к банковскому счету своего мужа. По словам потерпевшей, днем на мобильный мужа поступил телефонный звонок. Подняв трубку, она услышала голос незнакомца, который, представившись работником банка, сообщил, что истекает срок действия зарплатной карточки, и для его продления необходимо назвать личные данные владельца карты, ее номер и пин-код. «Псевдобанкир» настолько заморочил голову женщине, что она, не задумываясь, сообщила ему не только данные зарплатной и кредитной карточек мужа, но и двух своих. Каково же было разочарование супругов, когда, придя в финансовое учреждение, настоящие работники банка сообщили им, что с их кредитных карточек были сняты денежные средства на общую сумму 7,5 тысяч гривен.

Сегодня работники полиции делают все возможное, чтобы установить личности аферистов. По данным фактам правоохранители уже открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы.

«Чтобы другим жителям региона не попасть в аналогичную ситуацию, - говорит и.о. начальника Конотопского отдела полиции Вадим Зябров, - полиция советует всем гражданам быть предельно осторожными при подобных телефонных разговорах. Ни при каких обстоятельствах не следует делиться конфиденциальной информацией с незнакомцами, кем бы они ни представлялись. В случае же необходимости нужно обратиться непосредственно к сотрудникам финансового учреждения, чтобы быть уверенными, что информация нужна действительно банковским сотрудникам в обоснованных целях. Но если так уж случилось, что человека обманули, и она стала жертвой мошенничества, ей следует немедленно обратиться за помощью в полицию».

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