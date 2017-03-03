В Шостке жители многоэтажки задержали вора Злоумышленник успел похитить из подвального помещения две трехлитровые банки консервации и 10 метров кабеля, когда его действия заметили местные жители. Они закрыли дверь подвала и вызвали полицию.

На линию «102» поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек города, который сообщил, что в подвальном помещении их дома находится подозрительный человек, вероятно - вор. По указанному адресу сразу были направлены следственно-оперативная группа и группа «быстрого» реагирования Шосткинского отдела полиции.

Мужчина, которого на месте совершения кражи «прикрыли» местные жители, оказался безработным 30-летним шосткинцем, который уже имел ранее проблемы с законом. Злоумышленник успел обокрасть лишь одно подвальное помещение, вынеся оттуда две трехлитровые банки с салом и кабель.

Сейчас правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других подобных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.