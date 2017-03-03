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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:003

Полицейские Бурыни в течение суток вычислили «домушников»

В Бурыни двое мужчин обокрали дом 33-летней жительницы района. Злоумышленники украли планшет, ноутбук, золотые серьги, банковские карты, одеяло и куртку женщины.

С заявлением о краже ценностей и многих вещей в Бурынское отделение полиции обратилась 33-летняя жительница района. Она пожаловалась на неизвестных злоумышленников, которые ворвались в ее дом, устроили там беспорядок и украли планшет, ноутбук, серьги, банковские карты, одеяло и куртку, причинив материальный ущерб на 15 тысяч гривен.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в дом воры попали путем повреждения пластикового окна. А в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и автомобиль, на котором могли передвигаться предполагаемые подозреваемые. Правоохранители разослали ориентировки и в этот же день инспекторами дорожного надзора по обеспечению дорожного движения, для проверки был остановлен автомобиль с загрязненными номерными знаками, на сиденье которого полицейские и обнаружили вещи потерпевшей.

«В данной машине находились двое мужчин 38 и 42 лет. Один из них житель Глухова, другой – киевлянин, которые уже имели за плечами судимости за преступления, связанные с наркотиками, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. – Водитель автомобиля не имел водительского удостоверения, и за всеми явными признакам находился в состоянии наркотического опьянения, что позже подтвердилось медицинскими исследованиями. И хотя оба предоставлять любые объяснения относительно обнаруженных похищенных вещей в машине отказались, в полиции уже достаточно вещественных доказательств, которые указывают на причастность злоумышленников к краже из дома заявительницы».

Сегодня правоохранители уже вернули потерпевшей ее вещи и открыли по данному факту в отношении мужчин уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Наказанием для двух товарищей может стать шестилетний срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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