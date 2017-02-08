Губернатор Сумщины не придет на блокадную сессию облсовета Об этом написал сам глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на своей странице в фейсбуке.

«Дорогі мешканці Сумщини!

З великим жалем хочу повідомити, що вчора на Шосткинському казенному заводі «Імпульс” сталася трагедія, наслідком якої стали не лише технологічні проблеми, але і загибель людини - молодої жінки.

Тому, замість запланованої участі у сесії обласної ради, я змушений відбути на місце надзвичайної події. Водночас, як керівник обласної державної адміністрації, вважаю своїм обов’язком відкрито донести до депутатського корпусу, всієї громади Сумщини свою позицію щодо останніх подій.

Для кожного з нас, мешканців Сумської області та всієї України, страшні події, що тривають на Сході держави вже три роки, це – національна трагедія. Анексований Крим. Палає Донбас. Разом із внутрішнім ворогом українську державність намагається знищити зовнішній агресор.

Українська влада в цілому, Глава держави, уряд, депутати, кожен з нас робить все можливе, аби повернути додому кожного полоненого. Ніхто не зможе дорікнути, що у нас опустилися руки, адже Українська держава до останнього б’ється за звільнення кожного свого захисника.

І цьому ми єдині – офіційні органи, родини, громадський актив, волонтери та бойові побратими полонених, які теж прагнуть допомогти державі звільнити наших воїнів.

Одним з механізмів тиску на сепаратистів ветерани АТО обрали блокаду Донбасу. Навіть за усієї суперечливості цього кроку, урядом одразу ж було встановлено порядок торгівельних операцій з тимчасово окупованими територіями.

А сьогодні, Президентом України було запропоновано під час засідання РНБО ухвалити рішення про повну тимчасову зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованою територією. І це рішення було прийнято і штаб Блокади привітав його!

В той же час, жоден з нас не має забувати, що там, на Сході України, під ярмом фактичної російської окупації, серед сепаратистів і колаборантів, живуть такі ж українці, як і ми з вами. Наш обов’язок допомагати нашим братам і сестрам, як би складно це не було.

Ті гарячі голови, що прагнуть набратися політичних дивідендів на людському горі, пропонують нам залишити своїх же співгромадян без їжі, світла, води? Тоді нехай такі особи прямо скажуть всій громаді Сумщини: всі українці, що волею долі опинилися під окупацією, нам не потрібні, вони – не українці! Але після цього я, як людина, як патріот – не подам вам своєї руки.

Моя позиція чітка.

Ми маємо врятувати з полону кожного українця та з’ясувати долю кожного зниклого.

Для цього ми зробимо все можливе.

Задля досягнення перемоги над агресором потрібен консенсус всіх партій, що вже три роки перебувають у Верховній Раді, потрібно припинення політичних спекуляцій і ударів у спину.

І насамкінець. Протягом останніх років головне, що давало наші державі сили вистояти – це воля людей, спільна думках громади, єдність і підтримка наших дій сотнями тисяч, мільйонами мешканців області і України. Тому кожен, хто прагне сьогодні отримати прості та швидкі популістські рішення, має розуміти, що без волі громади це – порожній звук і чергова провокація.

Нам потрібен діалог. Нехай, навіть гострий діалог, але не крики, бійки і провокацій протистоянь всередині України.

Днями виповнюється сто років від дня утворення Центральної Ради та початку Української національної революції минулого століття. Як показує історія саме анархія, безлад та відсутність єдності стала причинами втрати незалежності України тоді. Наслідком же були багатомільйонні жертви Голодомору та комуністичного режиму в Україні.

Ми всі маємо розуміти, що будь-які вимоги громадян до влади не повинні дестабілізовувати ситуацію в прифронтовій зоні та наносити колосальні збитки для економіки Сумщини та нашої держави!

Слава Україні!» - написал Н.Клочко.