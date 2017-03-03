На Сумщине за год власти потратили на себя 173 миллиона На осуществление местной исполнительной власти на Сумщине в прошлом году использовано 173,2 миллиона гривен.

Об этом во время публичного представления отчета о расходовании в 2016 году облгосадминистрацией средств государственного бюджета отметил заместитель директора областного Департамента финансов Александр Василега.

По его словам, в 2016 году за счет общего фонда государственного бюджета на заработную плату с начислениями использовано 138,2 миллиона гривен. Средняя заработная плата работника местных органов исполнительной власти составила 4100 гривен в месяц (в 2015 году - 2466 гривен). По специальному фонду на заработную плату с начислениями использовано 9,6 миллиона гривен. На оплату коммунальных услуг и энергоносителей в 2016 году потрачено 7,7 миллиона гривен. Капитальные расходы составили 9,3 миллиона гривен.

«Остальные средства, а именно 8,4 миллиона гривен, использованы на оплату услуг (транспортных, связи, охраны помещений, системы оповещения) приобретение предметов, материалов, оборудования, бумаги, канцелярских принадлежностей, горюче-смазочных материалов, расходы на служебные командировки работников органов исполнительной власти, другие расходы», - отчитался чиновник.

Он отметил, что штатная численность работников местных государственных администраций области – 2 306,5 единиц, из них в областном звене, содержащемся за счет средств общего фонда государственного бюджета - 537 единиц (в том числе аппарат ОГА - 85 единиц), за счет средств специального фонда - 11 единиц (управление капитального строительства).

В состав облгосадминистрации входит аппарат и 19 структурных подразделений, кроме того, в области 18 районных государственных администраций с их управлениями и отделами.