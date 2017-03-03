Сумских депутатов не выпускают из зала Сегодня, 15 марта, должна была состояться внеочередная сессия Сумского облсовета.

На повестке дня – только один вопрос «Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та Верховної Ради України щодо забезпечення законності при переміщенні товарів у зоні проведення антитерористичної операції».

Однако сессия на правомочна, так как нет кворума. После часового совещания с главами фракций и общественниками было озвучено предложение направить согласованное обращение за подписями только присутствующих глав фракций. Такое предложение озвучил глава фракции «ВО «Батькивщина» Владимир Поцелуев.

Но такой вариант не устроил общественность. Бывший член исполкома Сумского горсовета (2014-2015) Александр Беседин, который как доброволец попал в плен летом 2014 года к боевикам «ДНР» отбросил такое предложение и сообщил, что депутатов не выпустят из зала, пока не будет принято решение облсовета.