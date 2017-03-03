В Сумах заработал клуб для родителей «Счастливая семья» 14 марта городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи провел первое заседание клуба для родителей «Счастливая семья».

Встреча проходила на базе Центра матери и ребенка. Участниками мероприятия стали подопечные учреждения и родители, которые являются получателями услуг центра социальных служб.

На первом занятии присутствующие получили информацию о стиле воспитания ребенка в семье, имели возможность осознать и осмыслить механизмы диалогического общения с целью налаживания взаимоотношений между родителями и детьми. В дальнейшем планируется сделать такие встречи регулярными.

Кроме таких мероприятий, психолог центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проводит групповую работу и предоставляет индивидуальные консультации детям и взрослым, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Тел. для справок: 65-50-65.

Адрес городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи: ул. Нижнехолодногорская, 10.