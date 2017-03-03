В Сумах следователя поймали на коррупции Управлением внутренней безопасности в Сумской области ДВБ НП Украины совместно с прокуратурой Сумской области выявлен факт нарушения сотрудником полиции требований финансового контроля.

В частности установлено, что старший следователь по особо важным делам следственного управления ГУ НП в Сумской области, который в соответствии с положением ст. 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции» занимает ответственное положение, без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2015 год.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Андрей Байдак, по данному факту составлен протокол о совершении правоохранителем административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за что установлена ч. 1 ст. 1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время протокол уже направлен в суд, копию протокола вручена сотруднику полиции.

Справка: ч. 1 ст. 172-6 несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн), сообщает пресс-служба прокуратуры области.