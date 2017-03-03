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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пограничники обнаружили грузовик с поддельными документами

15 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Во время проверки грузового автомобиля марки DAF английской регистрации, которым возвращался из России наш соотечественник, у пограничного наряда возникли сомнения относительно действительности свидетельства о регистрации данного транспортного средства.

По результатам углубленной проверки документа пограничники установили, что предоставленный водителем во время прохождения пограничного контроля документ, оказался поддельным.

Сейчас транспортное средство 2003 года выпуска передано в установленном порядке сотрудникам полиции, которые и занимаются выяснением совершения мужчиной уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

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