В Сумах начали бессрочную акцию протеста под облсоветом В Сумах возле здания облсовета на пл. Независимости протестующие начали бессрочную акцию.

У входа они разместили палатку, зажгли костры в бочках и разложили шины, которые облили горючим.

Как сообщает Радио Свобода, на ночь на площади осталось около двух десятков активистов и примерно такое же количество правоохранителей.

Протестующие требуют отставки главы Сумского облсовета Владимира Токаря за то, что тот «не смог» собрать внеочередную сессию по вопросу «разгона блокады», а также объяснений от тех депутатов, которые не явились на заседание 15 марта.

Ранее вечером около сотни активистов ждали у Сумского облсовета гарантий от глав фракций, что сессия по «блокаде» таки состоится. Но после того, как не получили гарантий, объявили бессрочную акцию.

Напомним, 15 марта на внеочередной сессии Сумской областной совет должен был рассмотреть вопрос «Об обращении к президенту Украины, премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины по обеспечению законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции». Впрочем, заседание так и не состоялось из-за отсутствия кворума.

После этого депутаты уже городского совета, которые буквально за час собрались на собственное заседание и приняли решение относительно обращения по «разгону блокировщиков». В нем они требуют от президента, Кабмина и парламента «приложить максимум усилий для немедленного освобождения военнопленных и задержанных участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, закрыть уголовные производства против них, освободить от занимаемых должностей и привлечь к ответственности лиц, виновных в противоправном применении силы против участников блокады, признать законодательно российскую агрессию против Украины, включить в повестку дня заседания Верховной Рады и поддержать проекты законов Украины «О запрете торговли с временно оккупированными территориями Украины» и «О временно оккупированной территории Украины», обеспечить приоритетное развитие предприятий военно-промышленного комплекса, привлечь к ответственности участников переговоров с представителями террористов и государства-агрессора».

13 марта Национальная полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали 45 человек на месте блокировки на станции Кривой Торец Донецкой области, их доставили в отделы полиции. Силовики назвали задержание «контрдиверсионными мерами» и заявили, что среди блокировщиков были ранее осужденные лица.

Сторонники блокады заявили о пострадавших среди тех, кто был задержан, и об их пребывании в больнице. В полиции это отрицают и добавили, что всех задержанных уже отпустили.

После этого в ряде регионов Украины прошли акции протеста с требованием отставки руководителей силовых ведомств Украины и в поддержку блокировки движения грузов между подконтрольной и неподконтрольной власти Украины частями Донбасса.