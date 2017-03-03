В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб

Электроопора КП «Электроавтотранс» упала на проезжую часть. Водитель благодаря подушкам безопасности избежал значительных травм, впрочем машина пострадала довольно сильно: бампер полностью смят. По словам свидетелей, водитель автомобиля едва держался на ногах, его забрали на экспертизу патрульные, сообщает СТС.
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