В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб 15 марта в Сумах поздно вечером автомобиль Toyota Camry врезался в столб с электропроводами.

Электроопора КП «Электроавтотранс» упала на проезжую часть. Водитель благодаря подушкам безопасности избежал значительных травм, впрочем машина пострадала довольно сильно: бампер полностью смят. По словам свидетелей, водитель автомобиля едва держался на ногах, его забрали на экспертизу патрульные, сообщает СТС.

На месте всю ночь работали ремонтники, которые восстанавливают троллейбусную линию.