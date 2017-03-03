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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37750

В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб

15 марта в Сумах поздно вечером автомобиль Toyota Camry врезался в столб с электропроводами.

Электроопора КП «Электроавтотранс» упала на проезжую часть. Водитель благодаря подушкам безопасности избежал значительных травм, впрочем машина пострадала довольно сильно: бампер полностью смят. По словам свидетелей, водитель автомобиля едва держался на ногах, его забрали на экспертизу патрульные, сообщает СТС.

На месте всю ночь работали ремонтники, которые восстанавливают троллейбусную линию.

Право Дтп

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