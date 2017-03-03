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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06192

В Сумах отключили воду на Десятке

КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды на ул. Интернационалистов и Заливной и пр. Лушпы.

В связи с проведением профилактических работ на линии водоснабжения сегодня, 16 марта с 9:30 до 15:00, временно отключена вода в домах №№ 41, 41а, 43 по ул. Интернационалистов.

В связи с проведением ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм и пожарного гидранта по ул. М.Лушпы, 15 будет отключено ЦТП № 27. Без снабжения холодной воды останутся дома по ул. Заливная №№ 1, 5, 7, 9, 11 и ул. М.Лушпы №№ 15а, 15б, 15в.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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