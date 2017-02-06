В Сумах у троллейбуса на ходу отпало колесо

При повороте у троллейбуса №5, курсирующего по маршруту «Роменская - Героев Крут», отпало колесо. Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают патрульные полицейские, сообщает 0542.ua.
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