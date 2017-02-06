В Сумах у троллейбуса на ходу отпало колесо Происшествие произошло утром 16 марта на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола.

При повороте у троллейбуса №5, курсирующего по маршруту «Роменская - Героев Крут», отпало колесо. Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают патрульные полицейские, сообщает 0542.ua.