Попытка № 2: сессию облсовета созывают на сегодня Двенадцатая сессия областного совета седьмого созыва состоится сегодня, 16 марта.

В связи с тем, что вчера, 15 марта, не состоялось пленарное заседание сессии из-за отсутствия кворума, глава областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение об изменении даты проведения пленарного заседания двенадцатой сессии областного совета седьмого созыва.

Оно состоится сегодня, 16 марта, в 15.00 в помещении здания областного совета.

В повестке дня по-прежнему один вопрос: «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».