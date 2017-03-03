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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22110

Попытка № 2: сессию облсовета созывают на сегодня

Двенадцатая сессия областного совета седьмого созыва состоится сегодня, 16 марта.

В связи с тем, что вчера, 15 марта, не состоялось пленарное заседание сессии из-за отсутствия кворума, глава областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение об изменении даты проведения пленарного заседания двенадцатой сессии областного совета седьмого созыва.

Оно состоится сегодня, 16 марта, в 15.00 в помещении здания областного совета.

В повестке дня по-прежнему один вопрос: «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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