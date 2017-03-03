На Сумщине пиротехники уничтожили два устаревших боеприпаса 15 марта в 16:40 пиротехническая группа Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) провела работы по изъятию и обезвреживанию в специальном отведенном месте минометной мины калибра 50 мм и артиллерийского снаряда калибра 100 мм времен Второй мировой войны.

Эти взрывоопасные предметы накануне были обнаружены в с. Чернетчина Краснопольского района на территории бывшего совхоза во время проведения хозяйственных работ. Подозрительная находка располагалась на расстоянии 150 м от жилых домов.

С наступлением весны люди чаще гуляют в лесах, готовят приусадебные участки к огородным работам, а поэтому могут наткнуться на взрывоопасные предметы. В связи с этим спасатели предостерегают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».