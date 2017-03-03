На Сумщине подозревают директора госпредприятия в подмене конфискованных гаджетов На Сумщине полиция объявила о подозрении бывшему руководителю госпредприятия, на котором частично подменили конфискованные гаджеты.

Речь идет о конфискованной таможенниками партии гаджетов, которую впоследствии передали полиции для служебного пользования. Сегодня бывшему директору государственного предприятия, на котором хранилась изъятая продукция, объявлено о подозрении в совершении завладение имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и незаконных действиях в отношении имущества, подлежащего конфискации по решению суда, вступившего в законную силу.

Напомним: в 2015 году на одном из участков государственной границы таможенники изъяли крупную партию контрабандных гаджетов в количестве 71 штуки. Часть из них составляли мобильные устройства марки Айфон, часть - планшеты Айпад. В соответствии с требованиями действующего законодательства, все они были конфискованы и направлены на хранение сначала в одно государственное учреждение, затем, когда срок договора хранения истек, - в другое.

В декабре 2016 года вся партия была передана в Главное управление Национальной полиции Сумской области для дальнейшего использования гаджетов в служебных целях сотрудниками полиции.

Однако уже во время первых сверок сопроводительной документации и полученной продукции у правоохранителей возникли существенные подозрения относительно подлинности 13 переданных устройств.

В ходе дальнейшей проверки работники полиции выяснили, что не соответствуют заявленным документам 12 единиц техники. Оказывается, их подменили во время хранения всей партии на втором государственном предприятии более дешевыми аналогами, большая часть из которых уже была в использовании. Что же касается еще одного, тринадцатого, устройства, вызвавшего сомнение - то проверка установила лишь технические ошибки в сопроводительной документации, но гаджет был именно тот, который и подлежал передаче.

Посему, по выявленному факту нарушения действующего законодательства следователи полиции открыли уголовное производство. Бывшему директору предприятия, 25-летнему сумчанину, уже объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) и ч.2 ст. 388 (незаконные действия, совершенные в отношении имущества, подлежащего конфискации по решению суда, вступившим в законную силу) УК Украины.

В рамках уголовного производства устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий, и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в соответствии с действующим законодательством. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.