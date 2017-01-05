На Сумщине пограничники задержали двух граждан Азербайджана Двух граждан Азербайджана, которые незаконно намеревались пересечь государственную границу, остановили 15 марта пограничники Сумского отряда.

Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы, на направлении между украинским населенным пунктом Лукашевка и российским Козинка, остановил двух мужчин. Задержанными оказались двое граждан Азербайджана, которые пытались незаконно попасть в Россию. В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что 36-летнему азербайджанцу запрещен въезд в Россию, а 32-летний - превысил установленный срок пребывания в Украине.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на обоих правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.

Всего с начала года пограничники Сумского отряда задержали более 60 нарушителей государственной границы, из них 5 нелегальных мигрантов.