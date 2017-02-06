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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские «студенты» проиграли в Киеве

15 марта в спорткомплексе НПУ им. Драгоманова состоялся первый матч раунда плей-офф между местными «педагогами» и действующим чемпионом Украины среди вузов по футзалу командой «СумГУ».

Игра претендентов на титул закончилась со счетом 8:5 в пользу «драгомановцев». Наши начали за здравие, поведя в счет 2:0 – сначала на первой же минуте случился автогол, на 5-ой отличился Бурдюг. Однако затем киевляне начали догонять гостей, на 17-ой минуте сравняв счет 3:3 (третий гол на 13-ой минуте за нашу команду забил Зеленкевич). А затем и вышли вперед – 6:3. Только на 32-ой минуте Игумнов сумел забить четвертый раз, а при счете 4:8 Зеленский еще чуть сократил отставание.

В итоге 5:8, ответная игра на следующей неделе.

Спорт МФК СумДУ Футзал

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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