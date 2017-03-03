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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0529

Пьяный сумчанин угрожал взорвать дом экс-жены

На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще до приезда полиции он успел подорвать газовую духовку на кухне, чем очень напугал всех жильцов дома и соседей.

Ночью в дежурную часть Сумского отдела полиции поступил вызов от 58-летней сумчанки. Женщина рассказала правоохранителям, что ее бывший 50-летний муж, проживающий в ее доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил два баллона для заправки зажигалок в духовку газовой плиты, где они взорвались. На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа полицейского отдела.

«Возле дома полицейских встретили напуганная хозяйка ее сын с другом и дочь, которые указали на нетрезвого пожилого мужчины как виновника происшествия, - комментирует Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Осмотрев помещение, правоохранители установили, что взрыв не нанес видимых существенных повреждений газовому оборудованию. В ходе общения с полицейскими женщина сообщила, что ее бывший муж пришел поздно вечером в дом в нетрезвом состоянии, и стал приставать к ней, угрожая убийством. А потом бросил в газовую духовку два баллона для заправки зажигалок, пытаясь взорвать дом».

Полицейские осмотрели помещение и обнаружили в комнате мужчины целый военный арсенал: шесть предметов, похожих на корпуса гранат «Ф-1», три запала к ним, три пистолета, четыре пистолетные и один автоматный магазины, патроны различного калибра и разного боевого назначения, две банки с веществом, похожим на порох, общим весом 700 г, несколько сигнальных ракет и несколько коробок с гильзами.

А в гараже они нашли самодельное устройство для стрельбы, полторы сотни малокалиберных патронов, много металлических частей огнестрельного оружия, предметы, похожие на штыки, пакет с охотничьими гильзами и самодельные патроны. В свое оправдание мужчина объяснил, что долгое время собирал оружие для коллекции.

Все оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, решается вопрос об избрании судом меры пресечения. А по выявленным фактам следователи открыли сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 129 и ч.1 ст. 263 УК Украины. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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