На Сумщине жители поселка решили присоединиться к Киевскому патриархату

При епархиальном управлении Сумской епархии УПЦ КП создана комиссия во главе с секретарем епархии по принятию храма и дома священника. В ближайшее время будет проведено богослужение.
У верующих есть желание завершить строительство своего храма в этом году, сообщает официальный сайт УПЦ КП.
1 ноября в Глухове в воинской части разгорелся конфликт между священниками УПЦ (МП) и УПЦ КП....
Завтра, 15 октября, Патриарх Украинской православной церкви Филарет приедет в Сумскую область....
В Конотопе на месте бывшего памятника Ленину в местном парке (им. Луначарского) решили построить церковь....
В Сумское епархиальное управление УПЦ Киевского Патриархата 30 декабря 2015 года обратились верующие Свято-Николаевской громады УПЦ (МП) пгт Великая Писаревка...
Жители пгт Липова Долина совместными усилиями под руководством своего пастыря, благочинного Липоводолинского района митрофорного протоиерея Богдана Илькива, завершили строительство нового...