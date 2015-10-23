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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3188

На Сумщине жители поселка решили присоединиться к Киевскому патриархату

В поселке Великие Бубны Роменского района жители собрали подписи о переходе общины от УПЦ (МП) в УПЦ Киевского Патриархата.

При епархиальном управлении Сумской епархии УПЦ КП создана комиссия во главе с секретарем епархии по принятию храма и дома священника. В ближайшее время будет проведено богослужение.

У верующих есть желание завершить строительство своего храма в этом году, сообщает официальный сайт УПЦ КП.

Общество УПЦ КП

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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