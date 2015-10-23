На Сумщине жители поселка решили присоединиться к Киевскому патриархату В поселке Великие Бубны Роменского района жители собрали подписи о переходе общины от УПЦ (МП) в УПЦ Киевского Патриархата.

При епархиальном управлении Сумской епархии УПЦ КП создана комиссия во главе с секретарем епархии по принятию храма и дома священника. В ближайшее время будет проведено богослужение.

У верующих есть желание завершить строительство своего храма в этом году, сообщает официальный сайт УПЦ КП.