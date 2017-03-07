Внимание! Происходит спам-рассылка вирусных файлов со ссылкой на сайт ГФС

Учитывая это, фискалы сообщают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины.
Ссылка, содержащаяся в тексте письма и которая якобы перенаправляет на портал ГФС, на самом деле является гиперссылкой, которая ведет на стороннюю интернет-страницу и приводит к загрузке вирусного файла (троянской программы).
Обращаемся к плательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность.
Ознакомиться с контактной информацией Государственной фискальной службы Украины можно по ссылке, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.