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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31190

Внимание! Происходит спам-рассылка вирусных файлов со ссылкой на сайт ГФС

В последние дни зафиксировано большое количество обращений налогоплательщиков в Контакт-центр Государственной фискальной службы Украины относительно спам-рассылки писем, содержащих ссылки на веб-портал ГФС.

Учитывая это, фискалы сообщают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины.

Ссылка, содержащаяся в тексте письма и которая якобы перенаправляет на портал ГФС, на самом деле является гиперссылкой, которая ведет на стороннюю интернет-страницу и приводит к загрузке вирусного файла (троянской программы).

Обращаемся к плательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность.

Ознакомиться с контактной информацией Государственной фискальной службы Украины можно по ссылке, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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