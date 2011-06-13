Сумские копы задержали воров, укравших люк

13 марта, около 13 часов, патрульные получили сообщение об обнаружении похищенного люка.
Как стало известно, работник КП «Горводоканал» на улице Роменской увидел 2 мужчин, которые на велосипеде перевозили металлический люк. Заявитель рассказал полисменам, что именно такими временными металлическими конструкциями они перекрывают места, где отсутствуют люки.
Полицейские задержали мужчин. Граждане путались в показаниях и не могли объяснить историю появления в них указанного предмета.
На место происшествия прибыли работники водоканала, которые непосредственно устанавливают временные люки. Они также подтвердили, что указанный предмет принадлежит предприятию.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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