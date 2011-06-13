Сумские копы задержали воров, укравших люк Оперативно отреагировав на сообщения граждан, патрульные задержали мужчин, которые, вероятно, похитили металлический люк.

13 марта, около 13 часов, патрульные получили сообщение об обнаружении похищенного люка.

Как стало известно, работник КП «Горводоканал» на улице Роменской увидел 2 мужчин, которые на велосипеде перевозили металлический люк. Заявитель рассказал полисменам, что именно такими временными металлическими конструкциями они перекрывают места, где отсутствуют люки.

Полицейские задержали мужчин. Граждане путались в показаниях и не могли объяснить историю появления в них указанного предмета.

На место происшествия прибыли работники водоканала, которые непосредственно устанавливают временные люки. Они также подтвердили, что указанный предмет принадлежит предприятию.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.