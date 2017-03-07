Конотопчанин избил полицейских Вечером на пульт «102» поступило сообщение от 20-летнего жителя Конотопа о том, что неизвестный мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, ломится в дверь его квартиры, нецензурно ругается и угрожает физической расправой.

Работники полиции, которые в течение пяти минут прибыли на вызов, действительно обнаружили там двух мужчин – ранее судимого 32-летнего конотопчанина, который упорно пытался попасть в квартиру своего соседа, и его 23-летнего товарища. На требование полицейских немедленно прекратить нарушать общественный порядок, мужчина не реагировал. А после попытки правоохранителей успокоить и унять хулигана разговорами, тот решил применить кулаки. Одного из полицейских он ударил рукой в лицо, другому – повредил форменную одежду. После чего сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивый газ, надеть наручники и вызвать следственно-оперативную группу.

Уже в отделении полиции, немного протрезвев, мужчина рассказал, что, отдыхая со своим товарищем за бутылкой водки, увидел компанию молодых людей, которые находились на балконе соседней многоэтажки. Решил им предложить продолжить застолье вместе, но те отказали. Поэтому, обидевшись и заручившись поддержкой своего приятеля, направился к указанной квартире, чтобы те извинились перед ним и в знак примирения «пожали ему руку». Вот только соседи, чтобы избежать такой встречи, сразу вызвали полицейских.

Позже мужчина во всем обвинил алкоголь. Оправдывался, что не хотел оказывать сопротивление правоохранителям, а тем более наносить полицейскому телесные повреждения.

«В полиции в отношении мужчины уже открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и по ч.2 ст.342 (сопротивление работникам правоохранительного органа во время выполнения ими служебных обязанностей), - комментирует ситуацию Вадим Зябров, в.и.о. начальника Конотопского отдела полиции. – Сейчас он задержан и находится под стражей. Такое неуправляемое поведение может стоить мужчине лишения свободы сроком до пяти лет», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.