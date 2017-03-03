В Сумах отлетевшее колесо угодило в «Фольскваген» Сегодня, 16 марта, на улице Харьковской в районе остановки «ул. Даргомыжского» произошла авария.

Прямо на ходу у грузовой «ГАЗели», которая ехала в центр, отпало колесо. Оно отлетело на второстепенную дорогу и попало в легковушку. От удара у автомобиля «Фольксваген» отпал номерной знак и смяло бампер, сообщает СТС.

На месте происшествия работают патрульные. В результате ДТП никто не пострадал.