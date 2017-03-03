В Сумах отлетевшее колесо угодило в «Фольскваген»

Прямо на ходу у грузовой «ГАЗели», которая ехала в центр, отпало колесо. Оно отлетело на второстепенную дорогу и попало в легковушку. От удара у автомобиля «Фольксваген» отпал номерной знак и смяло бампер, сообщает СТС.
На месте происшествия работают патрульные. В результате ДТП никто не пострадал.
Стали известны подробности ночного ДТП на Ильинской, когда автомобиль снес электроопору КП «Электроавтотранс»....
15 марта в Сумах поздно вечером автомобиль Toyota Camry врезался в столб с электропроводами....
Патрульные оперативно установили личность водителя, который скрылся с места ДТП....
В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие....
Сегодня, 10 марта, на Покровской площади, напротив здания налоговой инспекции, столкнулись маршрутка «Рута» и «Тойота»....