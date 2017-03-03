Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2642

В Сумах отлетевшее колесо угодило в «Фольскваген»

Сегодня, 16 марта, на улице Харьковской в районе остановки «ул. Даргомыжского» произошла авария.

Прямо на ходу у грузовой «ГАЗели», которая ехала в центр, отпало колесо. Оно отлетело на второстепенную дорогу и попало в легковушку. От удара у автомобиля «Фольксваген» отпал номерной знак и смяло бампер, сообщает СТС.

На месте происшествия работают патрульные. В результате ДТП никто не пострадал.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Троллейбусный столб на Ильинской сбил чиновник горсовета (+видео)
Сегодня 10:53

Троллейбусный столб на Ильинской сбил чиновник горсовета (+видео)

Стали известны подробности ночного ДТП на Ильинской, когда автомобиль снес электроопору КП «Электроавтотранс»....

В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб
Сегодня 08:37

В Сумах пьяный водитель снес троллейбусный столб

15 марта в Сумах поздно вечером автомобиль Toyota Camry врезался в столб с электропроводами....

В Сумах пьяный пенсионер решил присоединиться к ДТП, а потом сбежал
14.03.2017 12:27

В Сумах пьяный пенсионер решил присоединиться к ДТП, а потом сбежал

Патрульные оперативно установили личность водителя, который скрылся с места ДТП....

В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой
10.03.2017 12:27

В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой

В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие....

В центре Сум маршрутка столкнулась с «Тойотой»
10.03.2017 10:17

В центре Сум маршрутка столкнулась с «Тойотой»

Сегодня, 10 марта, на Покровской площади, напротив здания налоговой инспекции, столкнулись маршрутка «Рута» и «Тойота»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.