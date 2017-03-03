В Сумах полгорода на ночь останутся без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 16 марта будет приостановлена работа Лепеховской насосной станции. С 22:00 без водоснабжения останутся жители районов Косовщины, Анновки, автовокзала, ул. Добровольной, центра города.
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды на ул. Интернационалистов и Заливной и пр. Лушпы....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о ночной приостановке работы Лучанского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....