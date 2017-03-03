В Сумах полгорода на ночь останутся без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 16 марта будет приостановлена работа Лепеховской насосной станции. С 22:00 без водоснабжения останутся жители районов Косовщины, Анновки, автовокзала, ул. Добровольной, центра города.