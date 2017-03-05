В Сумах началась блокадная сессия облсовета

Единственный вопрос на повестке дня – «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».
В отличие от вчерашнего заседания, когда не собрался кворум, сегодня на заседание пришло 48 депутатов.
Сегодня, 14 марта, около сотни сумчан вышли на акцию против силового разгона участников торговой блокады на Донбассе....
СБУ обещает помочь Нацполиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе....
Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России....
Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
Производство открыто по ст. 279 ч. 1 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, нарушившим нормальную работу...