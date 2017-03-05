Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26333

В Сумах началась блокадная сессия облсовета

Сегодня, 16 марта, началась заседание внеочередной 12-ой сессии Сумского облсовета.

Единственный вопрос на повестке дня – «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».

В отличие от вчерашнего заседания, когда не собрался кворум, сегодня на заседание пришло 48 депутатов.

Политика Блокада Донбасса Сумской облсовет

По тематике

В Сумах сторонники блокады Донбасса вышли на митинг (+видео)
14.03.2017 11:25

В Сумах сторонники блокады Донбасса вышли на митинг (+видео)

Сегодня, 14 марта, около сотни сумчан вышли на акцию против силового разгона участников торговой блокады на Донбассе....

10.03.2017 17:27

СБУ готова помочь полиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе

СБУ обещает помочь Нацполиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе....

06.03.2017 17:03

Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?

Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России....

Блокада поездов в Конотопе закончилась
05.03.2017 17:43

Блокада поездов в Конотопе закончилась

Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....

На Сумщине по факту блокирования железной дороги завели дело
05.03.2017 16:26

На Сумщине по факту блокирования железной дороги завели дело

Производство открыто по ст. 279 ч. 1 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, нарушившим нормальную работу...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.