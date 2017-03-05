В Сумах началась блокадная сессия облсовета Сегодня, 16 марта, началась заседание внеочередной 12-ой сессии Сумского облсовета.

Единственный вопрос на повестке дня – «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».

В отличие от вчерашнего заседания, когда не собрался кворум, сегодня на заседание пришло 48 депутатов.