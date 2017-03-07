В Сумах уже задекларировали почти 150 миллионов доходов С начала года стартовала кампания декларирования прошлогодних доходов.

Это значит, что отдельные категории физических лиц обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой будут определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВЗ).

Как проинформировала заместитель начальника Государственной налоговой инспекции в г. Сумах Татьяна Ольховая, по состоянию на 15 марта 2017 1398 граждан задекларировали 148,6 миллионов гривен доходов (а это 18,4 миллионов гривен налогов).

Традиционно, наиболее активными декларантами есть наследники. Только с начала года 688 жителей г. Сумы, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов задекларировали 59,5 миллионов гривен дохода, из которых самостоятельно определили к уплате 3 миллиона 179 тысяч гривен НДФЛ и 884,3 тысячи гривен военного сбора.

В инспекции напоминают, что обязательному декларированию подлежат доходы полученные в 2016 году к числу которых относятся:

- доходы из которых при их начислении НДФЛ и ВЗ не удерживался;

- доходы, полученные от лица, не являющегося налоговым агентом;

- от сдачи в аренду собственного движимого или недвижимого имущества;

- продажи (обмена) собственного имущества;

- наследство (подарок) от лиц, которые не являются членами семьи первой степени родства;

- инвестиционные доходы, полученные от операций с инвестиционными активами;

- иностранные доходы.

Декларацию об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2016 году необходимо подать в орган фискальной службы по месту налогового адреса до 3 мая 2017 года. Отчитаться можно лично посетив Центр обслуживания плательщиков органа фискальной службы или с помощью уполномоченного на это лица, по почте, а можно воспользоваться средствами электронной связи – через Интернет.