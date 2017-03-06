Под Сумами работники полиции разоблачили таксиста-мошенника

Следователи Сумского районного отдела полиции предъявили подозрение в совершении мошеннических действий 28-летнему сумчанину. Молодой человек, подрабатывая таксистом, в свое время получил вызов в с. Нижнюю Сыроватку. Доставив пассажиров по адресу, и зная, что ночью они домой уже не вернутся, он снова приехал в село. Вызвав пожилых хозяев дома, он рассказал им вымышленную историю о неприятностях, которые якобы имеет их сын с правоохранительными органами. И предложил свою помощь в «решении» вопросы. Свои услуги злоумышленник оценил в 4 тыс. гривен. Получив половину суммы наличными, он уехал по своим делам. Сами же хозяева, успокоившись, все же позвонили сыну. И поняли, что стали жертвой мошенничества.

«Кстати, подозреваемый уже имеет не одну судимость за совершение тяжких корыстных преступлений - краж, грабежей и разбоя, - говорит заместитель начальника Сумского районного отдела полиции Татьяна Якименко. - В ходе досудебного следствия было установлено, что злоумышленник не впервые злоупотребляет доверием граждан. Летом прошлого года он обманул кассира автозаправочной станции. Поверив мужчине, которому намеревался рассчитаться за бензин через банковскую карточку, женщина заправила его машину топливом на общую сумму 1200 гривен. Но вместо того, чтобы подойти к кассе, злоумышленник быстро сел в легковушку и направился в направлении областного центра. Тогда преступник был приговорен к наказанию в виде штрафа, однако, очевидно, от криминального «заработка» так и не отказался».

Сейчас в рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно) криминального производства работники полиции проверяют молодого человека на причастность к совершению других аналогичных преступлений. За совершенное ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.