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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0630

На Сумщине образовалась новая объединенная территориальная громада

Окончательные решения о создании Степановской поселковоц объединенной территориальной громады приняли депутаты Степановского поселкового и Подлесновского сельского совета Сумского района.

В состав громады вошли следующие населенные пункты: пгт Степановка, села Глиняное и Головашевка Степановского поселкового совета, села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут Подлесновского сельского совета Сумского района.

Новая громада стала самой большой объединенной громадой Сумского района с населением 6708 человек, это почти на тысячу человек больше, чем в Нижнесыроватской сельской ОТГ, которая имела это звание до этого.

Общество ОТГ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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