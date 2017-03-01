На Сумщине образовалась новая объединенная территориальная громада Окончательные решения о создании Степановской поселковоц объединенной территориальной громады приняли депутаты Степановского поселкового и Подлесновского сельского совета Сумского района.

В состав громады вошли следующие населенные пункты: пгт Степановка, села Глиняное и Головашевка Степановского поселкового совета, села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут Подлесновского сельского совета Сумского района.

Новая громада стала самой большой объединенной громадой Сумского района с населением 6708 человек, это почти на тысячу человек больше, чем в Нижнесыроватской сельской ОТГ, которая имела это звание до этого.