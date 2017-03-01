На Сумщине образовалась новая объединенная территориальная громада

В состав громады вошли следующие населенные пункты: пгт Степановка, села Глиняное и Головашевка Степановского поселкового совета, села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут Подлесновского сельского совета Сумского района.
Новая громада стала самой большой объединенной громадой Сумского района с населением 6708 человек, это почти на тысячу человек больше, чем в Нижнесыроватской сельской ОТГ, которая имела это звание до этого.
Сегодня, 14 марта, состоялось торжественное подписание меморандумов о сотрудничестве между представителями 12 объединенных территориальных громад и компанией SKL International о...
В Сумах проходило заседание региональной платформы Ассоциации городов Украины на тему «Децентрализация в Сумской: состояние, перспективы развития и пути решения...
Проект решения об объединении в Великочернетчинскую сельскую объединенную территориальную громаду с административным центром в Великой Чернечтине получил от облгосадминистрации положительное...
В Роменском районе началось создание Пустовойтовской объединенной территориальной громады согласно перспективному плану формирований способных территориальных громад Роменского района....
Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины и Сумская облгосадминистрация сообщают, что две рабочие группы по созданию объединенных...