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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54161

Сумчанка вызвала копов и душила экс-мужа пока не приехали полицейские

В ночь на 16 марта в патрульной полиции Сум, к ним позвонила женщина и сообщила, что на нее напал бывший муж.

Звуки борьбы прибывшие на место случившегося инспекторы полиции услышали еще на лестничной клетке по дороге к квартире. «Через полуоткрытые входные двери мы увидели лежащего в прихожей мужчину и женщину в ночной сорочке, которая душила его проводом», -- говорит один из патрульных. Когда же правоохранители подскочили к ней, он заявила: «Не надо, он только-что нормальный был. Он притворяется, не переживайте. Он симулянт». Правда, ссадины на лице мужчины и кровь, сочившиеся из уха, говорили об обратном. Так что полицейские вызвали для пострадавшего «скорую помощь», а также следственно-оперативную группу.

Когда женщина немного успокоилась, то рассказала правоохранителям, что живет вместе с бывшим мужем в одной квартире, но в разных комнатах. Среди ночи мужчина с полотенцем приблизился к ней. Поэтому она ухватила металлическую плойку и ударила его в лицо. При этом женщина добавила, что била мужчину даже после того, как вызвала полицию, а потом еще и начала душить.

Всех участников случившегося доставили в Сумское отделение полиции и передали следователям, которые займутся дальнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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