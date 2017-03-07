Сумчанка вызвала копов и душила экс-мужа пока не приехали полицейские

Звуки борьбы прибывшие на место случившегося инспекторы полиции услышали еще на лестничной клетке по дороге к квартире. «Через полуоткрытые входные двери мы увидели лежащего в прихожей мужчину и женщину в ночной сорочке, которая душила его проводом», -- говорит один из патрульных. Когда же правоохранители подскочили к ней, он заявила: «Не надо, он только-что нормальный был. Он притворяется, не переживайте. Он симулянт». Правда, ссадины на лице мужчины и кровь, сочившиеся из уха, говорили об обратном. Так что полицейские вызвали для пострадавшего «скорую помощь», а также следственно-оперативную группу.
Когда женщина немного успокоилась, то рассказала правоохранителям, что живет вместе с бывшим мужем в одной квартире, но в разных комнатах. Среди ночи мужчина с полотенцем приблизился к ней. Поэтому она ухватила металлическую плойку и ударила его в лицо. При этом женщина добавила, что била мужчину даже после того, как вызвала полицию, а потом еще и начала душить.
Всех участников случившегося доставили в Сумское отделение полиции и передали следователям, которые займутся дальнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего.