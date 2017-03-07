Сумской облсовет принял обращение по блокаде ОРДЛО

За проголосовали 47 депутатов.
Звернення
до Президента України,Прем’єр-міністра України,
Верховної Ради України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з агресією Російської Федераціїта підтримки рішення РНБО від 15.03.2017 року
Ми, депутати Сумської обласної ради, обговоривши питання, пов’язані з гібридною війною, що проводиться Російською Федерацією проти нашої Батьківщини, рішуче підтримуємо рішення, ухвалені 15 березня цього року Радою національної безпеки і оборони України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України.
Для відбиття агресії Росії, відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих Росією територій і визволення мільйонів наших співвітчизників, які нині є заручниками агресора, потрібне об’єднання зусиль влади і громадськості на всіх рівнях.
Ми підтримуємо і вимагаємо від усіх органів влади, місцевого самоврядування, від усіх політичних сил і громадськості взяти участь і забезпечити виконання рішень РНБО щодо:
- припинення переміщення товарів через лінію зіткнення;
- забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України;
- нейтралізації будь-яких можливих провокацій, тим більше збройних; притягнення провокаторів до суворої відповідальності незалежно від їхніх посад і статусів;
- забезпечення рішень відповідних органів стосовно діяльності підприємств і установ, зокрема банківських, з російським капіталом.
Ми категорично засуджуємо застосування сили та провокацій з будь-якої сторони. Вимагаємо провести неупереджене та прозоре розслідування конфлікту, що відбувся 13.03.2017 у Кривому Торці – винні мають понести відповідальність, як за законом, так і політично.
Закликаємо активістів-учасників блокади приєднатися до дій, організованих українською владою для забезпечення рішення Ради національної безпеки і оборони.
Слава Україні!