Сумской облсовет принял обращение по блокаде ОРДЛО Сегодня, 16 марта, депутаты Сумского облсовета проголосовали за принятие решения «Об обращении к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины в связи с агрессией Российской Федерации и поддержки решения СНБО от 15.03.2017».

За проголосовали 47 депутатов.

Звернення

до Президента України,Прем’єр-міністра України,

Верховної Ради України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України у зв’язку з агресією Російської Федераціїта підтримки рішення РНБО від 15.03.2017 року

Ми, депутати Сумської обласної ради, обговоривши питання, пов’язані з гібридною війною, що проводиться Російською Федерацією проти нашої Батьківщини, рішуче підтримуємо рішення, ухвалені 15 березня цього року Радою національної безпеки і оборони України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України.

Для відбиття агресії Росії, відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих Росією територій і визволення мільйонів наших співвітчизників, які нині є заручниками агресора, потрібне об’єднання зусиль влади і громадськості на всіх рівнях.

Ми підтримуємо і вимагаємо від усіх органів влади, місцевого самоврядування, від усіх політичних сил і громадськості взяти участь і забезпечити виконання рішень РНБО щодо:

- припинення переміщення товарів через лінію зіткнення;

- забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України;

- нейтралізації будь-яких можливих провокацій, тим більше збройних; притягнення провокаторів до суворої відповідальності незалежно від їхніх посад і статусів;

- забезпечення рішень відповідних органів стосовно діяльності підприємств і установ, зокрема банківських, з російським капіталом.

Ми категорично засуджуємо застосування сили та провокацій з будь-якої сторони. Вимагаємо провести неупереджене та прозоре розслідування конфлікту, що відбувся 13.03.2017 у Кривому Торці – винні мають понести відповідальність, як за законом, так і політично.

Закликаємо активістів-учасників блокади приєднатися до дій, організованих українською владою для забезпечення рішення Ради національної безпеки і оборони.

Слава Україні!