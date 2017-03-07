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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54151

На Сумщине прокуратура требует отменить незаконный тариф на тепло

Сумским окружным административным судом открыто производство по иску прокуратуры Сумской области о признании незаконным и отмене решения Шосткинского районного совета, которым согласовано тариф на тепловую энергию для ООО «Сантехсервис» ЛТД.

Данный тариф разработан предприятием с нарушением требований Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 869 от 01.06.2011.

В частности, предоставленный расчет средневзвешенного тарифа и расчет статьи себестоимости не соответствуют требованиям указанного Порядка, представленный годовой план производства и предоставления услуг по теплоснабжению не является экономически обоснованным, нормы удельных расходов вычислены без ссылки на соответствующие региональные методики, а также допущены другие нарушения при его формировании.

Одновременно с обжалованием решения органа местного самоуправления, принимаются меры для установлению размера убытков, которые могли быть нанесены местному бюджету при использовании необоснованного тарифа.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, проведенная прокуратурой работа уже дает свои результаты, еще одно предприятие, которое предоставляет аналогичные услуги в Шосткинском районе, после передачи искового заявления Шосткинскому райсовету, уже подало на утверждение обновленный, с соблюдением требований действующего законодательства, пакет документов на утверждение тарифа по теплоснабжению, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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